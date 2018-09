Dagens skiva: Octavian kombinerar skiter-i-allt med gullighet

Tjugotvåårige Oliver Godji föddes i franska Lille, växte upp i södra London och blev hemlös när han var femton. Med musikalisk begåvning och hårt slit har han lyckats vända hopplöshet till triumf. I fjol släppte han ”Party here” som blev en minihit och fick hypeskjuts av Drake, blev signad till Black Butter (för övrigt hem för J Hus) och släpper nu sitt debutmixtape som är det hetaste debutmixtape världen har skådat sedan ASAP Rockys ”Live.Love.ASAP”.

Octavian är nämligen ingen vanlig Londonrappare – han blandar grime med Atlanta-trap, Drake-pop, Bon Iver-gränslöshet och en och annan UK garage-rytm. Framförallt har han en underbart hes röst, melodiös frasering och en skiter-i-allt-attityd som kontrasteras av gulliga textrader som ”it’s nice to be important, but it’s important to be nice”. Missa ej!

Bästa spår: ”Stand down”, ”Don’t cry”

Lyssna på skivan här

