Dagens skiva: Operan om Steve Jobs har ett äkta amerikanskt flow

Den första scenen utspelas i ett garage i Los Altos, Kalifornien 1965. Steve Jobs fyller tio år och har fått en arbetsbänk i present av sin pappa. Orkestern spelar en lite hippieaktig fyrtakt, med akustisk gitarr i täten. Jobs favoritinstrument genom hela livet, han älskade Bob Dylan.

Sedan skiftar scenen till ett konferenscenter i San Francisco 2007 och orkestersatsen pulserar istället av frenetiska technobeats. Det är nu som Jobs lanserar den första Iphonen, med sitt berömda och showmässigt utstuderade framträdande om att den är allt man behöver, den är allt i ett. Scenen utvecklas också musikaliskt till ett veritabelt väckelsemöte där kören mässar Jobs slagord allt mera upphackat: ”One device. Does it all. In one hand. All you need.”.

Efter Walter Isaacsons briljanta biografi och David Boyles spänningsladdade film, båda med titeln ”Steve Jobs”, kommer alltså operan ”The (R)evolution of Steve Jobs” som komponerats av Mason Bates till ett libretto av Mark Campbell. Och nu finns den liveinspelad från operan i Santa Fe, New Mexico, där den hade bejublad världspremiär förra året.

Och det är lätt att förstå varför, även när man bara hör den på cd, för den har ett äkta amerikanskt rytmiskt flow och medryckande energimässiga växlingar från avskalad zenbuddistisk stillsamhet och frid till manisk tryckkokarverkan och storhetsvansinne. Allt hämtat ur Steve Jobs eget liv och person.

Intressant är också att höra hur Bates utvecklat vidare Richard Wagners ledmotivsteknik till att omfatta olika ljudvärldar för de viktigaste rollerna. Den hetsiga akustiska gitarren följer Jobs vart han än går och kolliderar soundmässigt med hans hustru Laurenes själfullt breda och oceaniska harmonik, med uppfinnarpartern Woz jazzigt utmanande dubbla saxofoner eller med den första kärleken Chrisannes kolibriliknande flöjter.

Samt inte minst med hans japanske buddistiske lärare Kobun vars ljudvärld är färgad av tibetanska tempelklanger. En basroll som även bidrar till operans komiska sida – inte minst när han jämför sig med ”den gamla nunnan i Sound of Music”.

Berättandet som är indelat i tjugo scener rör sig i cirklar från nutid till dåtid och samlar på sig allt mer motsättningar under operans gång. Bland annat utomhusscenen där en ung Jobs, under inverkan av LSD, hör ett blomsterfält framföra orkestermusik av JS Bach. En upplevelse som får sin fortsättning långt senare när han försöker övertyga alla omkring sig att en dator är inte är en maskin, den är något man spelar på.

Klimax kommer i scenerna nr 12 och 13 som beskriver Jobs uppgång och fall på Apple inc. Och hur hans närmaste slutar att tro på honom. Här laddar Bates hela operabatteriet med soli, ensembler och körer till en nivå där bara en total kollaps återstår. En sista ljudande chockvåg av en man som ville ansluta och förbinda världen men som stängde in sig själv.

Bästa spår: scen 12

