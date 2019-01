Dagens skiva: Sharon Van Etten lägger till lite för mycket

Rösten känner man igen ögonblickligen. Lite beslöjat släpig. Elegant skir, men ändå ruff.

Annars märks verkligen de fyra åren som gått mellan ”Are we there” och ”Remind me tomorrow”, faktiskt också de blott två som passerat sedan ep:n ”I don’t want to let you down”. Sharon Van Etten har ägnat tiden åt att lägga till nya saker och lager till sin mix av folkrock och försiktiga dansmusikinfluenser. Och sen har hon adderat mer. Och ytterligare lite till.

Fläckvis får hon verkligen till det, det finns en charmigt överlastad poppighet i till exempel singeln ”Seventeen” och ”You shadow”, men den storslagna dramatik hon, i produktion och arrangemang, försöker skapa här fanns naturligt redan i de betydligt mer avskalade och precisa låtarna på föregångaren.

Bästa spår: ”Seventeen”

Rock

Sharon Van Etten

”Remind me tomorrow”

(Jagjagwar/Border)

3

