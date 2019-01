Dagens skiva: Side Effects psykpop har fått växa långsamt

Psykpop Side effects ”Some other day” (Jubel/Border) Visa mer

Side Effects, fyra killar i tjugofemårsåldern, började spela ihop för drygt tio år sedan. Kort därefter adopterades kvartetten av Ebbot Lundberg, den svenska psykrockens nestor. Först som förband till The Soundtrack of Our Lives, sedan i form av kompbandet The Indigo Children, vilka troget backat Ebbots soloprojekt via buckligt eftersatta riksvägar till musikprogrammet ”Ebbots ark”.

Det har funnits gott om tid att harva, spela, experimentera. När Side Effects nu följer upp sitt Grammisnominerade debutalbum med ännu en fullängdare draperar de återigen omedelbara popmelodier i en suggestiv, repetitiv och eklektisk orkestrering som är något friare än tidigare. Ibland är den storvulet poppig, som i ”Suffer & smile”. Ibland hård, depraverad och industriellt grå som vardagen är mest, som i ”Some other day”.

Bästa spår: ”Some other day”

Läs fler musikrecensioner av Alexandra Sundqvist, till exempel om hur The 1975 lyckas göra samtidskritiken upplivande.