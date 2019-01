Dagens skiva: State of Mud gör svenskamericanan mättad

Americana State of Mud ”Running bull” (Kullsta) Visa mer

Rimligen borde man här diskutera amerikanska förebilder, mäta doser av blues och folk, notera Neil Young-referenser, jämföra med disiga Daniel Lanois-ljudbilder där rostiga detaljer blir vackra i mjuk belysning. Men när Östersundsbon Björn Gidlund ger ut sitt tredje album som State of Mud känns han snarare som bärare av en svensk tradition, där gitarrförsedda män sitter på vischan över hela landet och pular ihop djupt personlig americana med samma sorts allvar i botten. Som Christian Kjellvander, Johan Airijoki, Songs of Boda, Basko Believes, The Tallest Man on Earth…

Närmast ligger väl Daniel Norgren, ”Beyond the bend” kunde rent av vara en hyllning, med samma kvidna sångstil och doft av frälsarsång. Någon gång vill man önska sig en lite mer egen röst, i gengäld är uttrycket så mättat att även svagare låtar låter utmärkt.

Bästa spår: ”Beyond the bend”

Läs fler musikrecensioner av Nils Hansson , till exempel om hur Charlotte Gainsbourg får ut något helt nytt ur Kanye West .