Dagens skiva: Stina Wollter lägger ännu en uttrycksform till listan

Man måste imponeras av allt hon lyckas genomföra. Stina Wollter är en snart femtiofyraårig kvinna, som trots sin folkkäre skådespelarfar har tagit sig in i offentligheten från sin egen vinkel, en konstnär som gjort succé i radio och tv-tävlat i ”Let’s dance” och ”På spåret”.

Stina Wollter: ”När vi hade kris i förhållandet köpte jag en bas”

Och nu ger ut sitt debutalbum i samma andetag som hon är i New York och gifter sig, med samma musikantman som hon gjort skivan med. Och ”Garden songs” är ett arbete värt respekt, en samling hyggligt konstruerade låtar i en sorts tidlös popsoultradition, där ”Leave my shame” rent av lyckas ställa sig i närheten av Amy Winehouses ”You know I’m no good” utan att skämmas.

Det okonstlade tilltalet påminner om Caroline af Ugglas, fast med en lägre överväxel, men utan hennes redan etablerade namn är det ändå svårt att gissa hur långt det skulle bära.

Bästa spår: ”Leave my shame”

