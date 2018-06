Dagens skiva: Sudan Archives skapar fritt flödande fiolsoul

Redan Velvet Underground lärde oss vilken gnisslande, apart eller kontrasterande effekt en violin kan få. Om man använder instrumentet på ett lite annorlunda sätt. LA-sångerskan och violinisten Britney Denise Parks, alias Sudan Archives, har hämtat inspiration från sudanesisk pizzicatostil och kombinerar den imponerande sömlöst med loopar, beats och ett slags lågmäld hippiesoul. På sin andra ep, utgiven på gamla indiehiphop-bolaget Stones Throw, kliver hon fram som Erykah Badus naturliga arvtagerska, bara med en mer uppdaterad blandning av organisk värme och kyliga synthsvep. ”Sink” är 90-talets neosoul-andlighet, minus den något träiga tillbakablickande konservatismen. Den är r’n’b:ns hypermodernitet, utan att låtarna tvunget ska pressas in i hårt satta mallar. Den är kanske den bästa fritt flödande soulen sedan Solanges ”A seat at the table”.

Bästa spår: ”Nont for sale”

