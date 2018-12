Pop The 1975 ”A brief inquiry into online relationships” (Dirty Hit/Universal) Visa mer

För att marknadsföra sin nya skiva hyrde The 1975, en omåttligt populär popkvartett från Manchester, stora annonstavlor och prydde dem med budskapet ”moderniteten har svikit oss”. De uppmanade också människor att titta upp från sina skärmar och idka civil olydnad. Tilltaget går i linje med bandets grundfundament, där habilt melodiösa listettor blandas med fragmentarisk, krävande poplyrik.

Produktionen på nya skivan är storvulen, splittrad och kommersiell, men textinnehållet är förhållandevis kärvt och kretsar kring samtidens individualism, apatin den föder, och det politiska mörker den ligger inbäddad i. Dessa teman går som en linje genom bandets tredje fullängdare och märks tydligast i den bredbenta protestsången ”Love it if we made it”, liksom i den betydligt mer gladlynta 80-talsflörten ”Give yourself a try”. Det är ljudmässigt spretigt, men också ganska upplivande.

Bästa spår; "Give yourself a try"

