Dagens skiva: Tracyanne & Danny är en underbar början på något nytt

Dagens skiva: Nine Inch Nails blippar sig igenom tv-utbudet

Nära tre år senare är Tracyanne Campbell, bandets omisskännliga sångerska och gitarrist, tillbaka med sorgesången ”Alabama” – en gladlynt countrypop-produktion med pedal steel och ivriga stråkar, som blir hjärtskärande i kombination med den ödesmättade lyriken.

Den nya duon, som Campbell bildat med Danny Coughlan (Crybaby), ligger stundtals väldigt nära Camera Obscuras soulinfluerade och orkestrerade indiepop. Men sammantaget är den självbetitlade debutskivan en mer återhållsam samling bitterljuva kärleksskildringar, där den lakoniska ”It can’t be love unless it hurts” sticker ut i sitt blottläggande av förälskelsens självplågeri.

Det är en varsam comeback och en underbar början på något nytt.

Bästa spår: ”Alabama”, ”It can’t be love unless it hurts”

Läs fler recensioner av Alexandra Sundqvist.