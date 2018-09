Dagens skiva: Viagra Boys är mycket mer än bara enkelspåriga

Viagra Boys båda ep-tolvor gavs ut av Push My Buttons, specialister på punk och garagerock. Det nya debutalbumet kommer i stället på Year0001, som annars nästan bara har gett ut skivor med hiphopfenomenet Yung Lean och kretsarna runt honom.

Två distinkt olika världar av underground, men det säger något om vilken ställning Viagra Boys har hunnit etablera på bara ett par år. Hur enkelspårig musiken än må verka så tycks den träffa flera olika sorters publik, rätt hårt.

Eller så handlar det om tatueringarna. Eftersom Sebastian Murphy var etablerad som tatuerare långt innan han blev sångare i Viagra Boys, och i dragningen till de mer sunkiga uttrycken även där finns en beröringspunkt på ett helt annat plan än i val av musikgenre.

Oavsett vilket finns nu ett intresse långt utanför Sveriges gränser, även om gruppnamnet är så otaktiskt valt att det måste maskeras i alla utskick för att inte sållas bort i spamfilter. Men det sitter perfekt på detta stökiga, monotona rockband som gapar så envetet om ett liv på fel sida om marginalerna, där det machohårda mest sitter på ytan och det därunder mer liknar svart satir.

”How are you gonna explain that, man", vrålar Sebastian Murphy i öppningsspåret ”Down in the basement”, efter att ha lagt fram några snapshots från dekadensens murrigare källarvåningar. Solkig på ett annat plan ter sig singellåten ”Sports”, med hålögda rader som ”Getting high in the morning/buying things off the internet”.

Kan tyckas svårt att inspireras till egen utlevelse av det, men musiken är potent på ett helt annat sätt. Rak, hård och spänstig nästan oavsett övriga faktorer, driven av en primitiv brutalbas som matar enkla slingor som om livet hängde på det.

Många har kallat det krautrock, men det handlar snarare om en sorts hård, ful postpunk. På gränsen till både funk och industrirock, men alltid rak och trubbig. Jämförbar med allt möjligt från Killing Joke till Sleaford Mods till The Stooges till The Fall. Plus några små fragment av spräckjazz.

Och längst fram denna hesa, maniska, amerikanska röst som bara mal på, lika full av energi som självförakt. Precis som den unge Nick Cave har Sebastian Murphy en röst som är lite för stor för det rum den råkar befinna sig i. Även om allt pekar på att det ändå är den totala urladdningen på livespelningar som verkligen är grejen så har bandet här lyckats få ihop sitt koncept i nio låtar som spretar åt alla möjliga håll, samtidigt som det finns något spikrakt i botten som gör att allt ändå känns paradoxalt stringent.

Det går att se Teksti-TV 666 som ungefär samma sorts band, fast i Finland. Ett ytterligt undergroundorienterat rockband av relativa veteraner som gjort sensation även utanför den vanligaste kretsarna.

Även om nästan allt också är annorlunda. Inte minst eftersom detta verkligen är ett starkt krautpåverkat rockband, som gärna matar på i långa raksträckor. Med behärskad sång på finska och svepande psykedeliska atmosfärer som ifrågasätter varför subgenren shoegaze-krautrock ännu inte har etablerats, och med en fantastisk instrumentalpumpande tiominutersbomb i avslutande ”Katko”.

Bästa spår: "Down in the basement” med Viagra Boys, ”Katko” med Teksti-TV 666

