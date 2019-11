Ecco2k och Yemi visar hur stark svensk popmusik kan vara just nu

Hiphop Ecco2k ”e” (YEAR0001) Visa mer

Svensk hiphop är inte bara större än någonsin utan också bättre än någonsin. För vid sidan av rapparna som dominerar topplistorna, skapar rubriker för sina låttexter och dyrkas av horder av tonåringar finns en alternativ skara hiphopartister, vars utrymme växer i takt med genren.

I detta fält finns experimenten, det prövande och ifrågasättande, det mjuka och subtila.

Ecco2k och Yemi tillhör olika läger men har mycket gemensamt. Båda är födda i mitten av 1990-talet, båda har en passion för tv-spel, båda har ett estetiskt intresse som går långt utöver musik, båda har samarbetat med producentgeniet Gud på sina nya skivor – två skivor som sticker ut bland hiphopalbum inte minst genom att de inte har några gästartister.

”e” och ”Rave” är två starkt personliga uttryck, även om de är personliga på olika sätt.

Ecco2k har länge varit den mest hemlighetsfulle medlemmen i Drain Gang, systergruppen till Sad Boys. Där gruppens övriga vokalister Bladee och Thaiboy Digital har varit mycket produktiva och synliga har Ecco2k varit mer selektiv med sina framträdanden och tyckts ägna lika mycket tid åt att skapa musik som att regissera videor och fundera över visuella uttryck.

Han har ändrat frisyr fler gånger än någon annan i detta modemedvetna kollektiv. Han har också ändrat sångstil flera gånger – att rappa på traditionellt vis har aldrig varit någonting för honom – för att slutligen hitta sin form på debutalbumet ”e”.

Det innebär ett nytt kapitel i sagan om Sad Boys och Drain Gang, en av de vackraste sagorna i den svenska musikhistorien. Ecco2k är inte bara ointresserad av att rappa (han sjunger istället, på ett mässande repetitivt sätt), han är också ointresserad av traditionella låtstrukturer med vers och refräng och av beats som ska få folk att dansa.

Den upplösta rymd som återstår fyller Ecco2k med psykedelisk och vacker popmusik med poetiska texter. Gud från Sad Boys och Whitearmor från Drain Gang har producerat de flesta låtarna, men Ecco2k har också samarbetat med Shanti, alias den hyllade Warp-artisten Yves Tumor, och med den Berlinbaserade electronicamannen Mechatok.

Yemi å sin sida är en artist som har släppt mycket musik och gått igenom flera faser. Hård ignorant rap på de tidiga Ba$gränd Crew-singlarna, modern hiphop som ibland flirtade med gammal techno under Europa Gang-åren, det fina debutalbumet ”Neostockholm” och den poppiga ep som kom i dess kölvatten.

Men först nu, med andra fullängdaren ”Rave”, har Yemi hittat hem. Han har producerat nästan alla låtar själv och visar sig ha utvecklats till en häpnadsväckande musikalisk låtskrivare.

Texterna är mer sårbara än tidigare – ”Tror ingen ser hur jag mår just nu” sjunger han i singeln ”För hårt”, och ”Rave själv” är en sorts ”Dancing on my own” för killar som har svårt att visa känslor – och han levererar dem med klockrena sångmelodier.

”e” är abstrakt och flytande, ”Rave” är konkret och poppig, men båda är fantastiska skivor, båda är kvitton på hur stark svensk popmusik kan vara 2019.

Bästa spår: ”AAA powerline” med Ecco2k, ”Groovy” med Yemi

