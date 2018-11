1. Alvar – ”I sew a blanket of all the broken clouds” (Daft)

Svenska Alvar syr ett täcke av Thåströms allra trasigaste moln. Sedan stoppar de om alla vänner av hård och stökig industrisynt med drömmar om belgisk body och rostiga Ruhrfabriker. Andra albumet på genreikonen Dirk Ivens (The Klinik, Dive) skivbolag golvar mig med strömförande svärta och rytmer av stål.

2. Celldöd – ”Sadist” (Tripalium)

Varför sitta och sukta efter den franska technodandyn Gesaffelsteins återkomst när man kan dansa bort sin ångest till Celldöd? Senaste ep:n sätter tidens mörka melodi med en brutalistisk blandning av elaka syntljud, punkig industrifunk och nygammal new beat – electronic body music pimpad med techno och acid house.

3. Maria W Horn – ”Kontrapoetik” (XKatedral/Portals Editions)

Tonsättaren Maria W Horn utforskar livets svarta sidor med dark ambient och drone på gränsen till black metal. Ofta meditativt skimrande och ceremoniellt. Konceptalbumet ”Kontrapoetik” dokumenterar en sorts omvänd, elektroakustisk exorcism på den ångermanländska landsbygden, hemvist för häxprocesser 1674.

4. Roya – ”Hive” (Eshqi)

Sävligt sprakande skogssynt med vagt orientaliska skalor är en gravt underskattad genre. Amerikanskfödda Roya har rötter i Iran och punken. Hon lämnade Seattle för Stockholm och hittade ett suggestivt uttryck som passar lika bra bland blåbärsriset i videon till spåret ”Home” som på EBM-festivalen Bodyfest.

Läs fler musiktexter av Johanna Paulsson , till exempel om hur aktuellt det blir när Yoko Ono nytolkar sina gamla låtar .