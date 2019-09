Johannes Cornell: Även Miles Davis kunde faktiskt spela för lite

Året är 1985 och Miles Davis byter skivbolag från Columbia till Warner. Närmast bakom sig har han ”You’re under arrest”, sin poppigaste skiva under åren han laborerar med olika slags fusionjazz, som saknar den mer oborstade experimentlustan från till exempel ”Bitches brew” från 1969 och ”We want Miles” från 1981.

Officiellt blir den hårt stiliserade ”Tutu” första skivan för Warner. Men i själva verket hinner han spela in ett tidigare material för bolaget, som först nu ges ut på skiva under titeln ”Rubberband” (Rhino/Warner).

Eftersom Miles är Miles är det ingen liten sak. Även folk som inte vanligen intresserar sig för jazz relaterar till honom. Det beror förstås på hans unika sound på trumpeten och grepp om musiken. På hela hans stil, även till det yttre. Och ytterst kanske på den avgörande detalj som kan illustreras med en historia från tiden då saxofonhjälten John Coltrane ingick i Davis band:

En kväll klev Coltrane av scenen efter ett set, hög på sitt eget spel, och sa till Davis: ”Man, jag kan bara inte sluta spela”. Miles svar ”Prova att ta ut luren ur munnen” vittnar om insikten att få toner oftast säger mer än många.

Andra skäl till Miles storhet är utan tvivel samtliga nämnda album. Om ”Rubberband” kommer få en liknande status är däremot mycket tveksamt. Små delar av materialet har faktiskt redan figurerat på skiva, på ”Doo bop” från 1992 – som också den gavs ut efter Davis död, om bara ett år efter. Där försökte producenten Easy Mo Bee ta musiken i riktning mot rap och modern r&b, på ett sätt som går igen även på ”Rubberband”.

Resultatet påminner ibland lite om sena Brecker Brothers, men med inhopp från bland andra sångarna Lalah Hathaway och Randy Hall låter mycket också som tämligen ordinär r&b. Med Miles trumpet mer som krydda än huvudingrediens.

På de flesta spår spelar han rent av för lite. Och i avsaknad av en producent med en tillräckligt stark vision av Miles – som Marcus Miller på ”Tutu” – blir bristen på Miles tyvärr detsamma som brist på substans.

