Låtrecension: Aviciis postuma ”SOS” är känslig, lekfull och elegant

Det är oerhört problematiskt med postuma utgivningar. Det måste sägas först av allt. När ryktena om outgiven musik började spridas kort efter Tim Berglings död, vred det sig i magen på mig med tanke på hans välkänt perfektionistiska sida. Färsk i bakhuvudet hade jag också dokumentären ”True stories” som skildrar den giriga industrin runt honom.

Knappt ett år senare är musiken här, färdigställd av vänner (Albin Nedler och Kristoffer Fogelmark med flera), uppbackad av en förståndig familj som låter intäkterna gå till att förebygga psykisk ohälsa. I det stora hela känns efterspelet faktiskt så värdigt hanterat, inklusive pappan Klas Berglings tal på Grammis i år, att min cynism har spolats bort.

Det var i glädjen till musiken som Avicii hämtade kraft. Som en glad golden retriever nosade han upp bortglömda melodier och bespottade genrer. Nya singeln innehåller inte några nydanande genrekrockar likt jättehitten ”Wake me up”, men cirkeln sluts ändå genom Aloe Blacc som hörs på båda låtarna.

På ”SOS” möter hans kraftfulla röst en produktion lika lätt som en stigande heliumballong mot himlen. Det är känsligt, lekfullt och med elegant trillande melodislingor. Luftiga syntar för tankarna till franska electroproducenter som Fred Falke och Alan Braxe. Helt borta är de tunga basgångarna som präglade Aviciis tidiga musik.

Stjärnans öde ekar i textraderna:

”Can you hear me SOS

Help me put my mind to rest

Two times clear again I'm acting low

A pound of weed and a bag of blow”

”SOS” är bara 2:37 minuter lång. Den slutar avhugget och abrupt, precis som Tim Berglings alltför korta liv.

