Leonard Cohens viskningar lyfts fram i jättelika klangrum

Singer/songwriter Leonard Cohen ”Thanks for the dance” (Columbia/Sony) Visa mer

Första spåret som släpptes från Leonard Cohens nya, postuma album var det drygt minutlånga ”The goal” – föga mer än ett framviskat poem, som antydde att de kvarlämnade fragment som återstod mest var spillror.

Det korta album som sonen Adam Cohen har arbetat fram visar sig nu ändå jämförbart med alla de tre som Leonard Cohen hann avsluta under sin sista, överraskande kreativitetstopp. Där Adam Cohen visserligen har dragit på med körer, klassiska ensembler och gäster som Beck, Feist, Daniel Lanois, Damien Rice (samt svenska Mariam Wallentin och Erika Angell).

Men han har också bibehållit ett stilla lugn som sätter Leonard Cohens lilla vibration till röst i centrum och håller tillbaka allt annat, också om de klangrum som byggs upp ibland är jättelika. Och här finns dubbelbottnade rader man vill citera i varenda låt.

Bästa spår: Happens to the heart”, ”It’s torn”

Läs fler musikrecensioner av Nils Hansson, till exempel om en Van Morrison som låter både fokuserad och behärskad.