Låten börjar med bara ett enkelt handklapp och en trumma som komp, sedan kommer sången: ”Mama’s crying long/And she can’t get up/Mama’s hands are shakin/And she can’t get up”. Där börjar en redogörelse för hur en svart slav blir våldtagen av en förman och hur hon därefter dödar honom. Det slutar med att hon blir lynchad samtidigt som hennes egen son ser på. Allt detta på isande två minuter.

Det här är bara en bråkdel av det omskakande, dramatiska stoff som skivan ”Songs of our native daghters” (Smithsonian/Border) bågnar av. Gruppen bakom albumet, Our Native Daughters, är ett slags den afrikansk-amerikanska folkmusikens supergrupp, som har slagit sig samman för det här albumet.

Rhiannon Giddens, Leyla McCalla, Allison Russell och Amythyst Kiah är fyra meriterade, mångsidiga instrumentalister och sångerskor. Initiativtagare och mest namnkunnig är Giddens, både som soloartist och med rootsbandet Carolina Chocolate Drops. De poserar med varsin banjo på omslaget, som ett slags markering. För den som tror att det bara är ett instrument för vita, manliga hillbilles.

I skivans texthäfte skriver Giddens om rasismen och sexismen i USA. Och fortsätter: ”Vid skärningspunkten dem emellan står den afrikansk-amerikanska kvinnan”. Det här albumet är ett femtiotvå minuter långt anthem för henne.

Det ligger timmar av arkivletande och dokumentläsande bakom. Här finns till och med en lång litteraturlista. Inget tvivel om att det här projektet drivs av rent akademisk nit kombinerat med politisk ilska, för att inte säga ursinne. Albumet ekar av såväl medborgarrättsrörelse som #metoo och Black Lives Matter.

Det finns en risk för att musiken skulle kunna rämna under engagemanget och informationstätheten. I stället har gruppen med varsam hand format tretton moderna folksånger. Vreden vägs upp av en förbluffande lätthet. Här är omsorgen om detaljen allt. Till exempel i en rent sublim cover av Bob Marleys ”Slave driver”. Mitt bland sångerna om slaveri och rasism finns nästan lika många som är fyllda av värme, glädje och – hopp.

Det är kanske det märkvärdigaste av allt.

