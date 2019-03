Martin Nyström: När öst möter väst – utan att försöka smälta samman

Mitt livs svåraste intervju var när jag skulle tala med pianisten Lang Lang om hur hans kinesiska ursprung hade färgat hans förhållande till den västerländska klassiska musiken – och han stängde dörren helt. Ville inte säga ett ord. För honom var frågan helt irrelevant. Mycket märkligt, eftersom jag då också hade följt hans landsman cellisten Yo-Yo Ma, som initierat spännande projekt där det västliga och östliga befinner sig i dialog med varandra.

På tre olika cd-utgåvor presenterar nu etiketten Bis musikaliska överfarter mellan väst och öst. Alltså inte försök till sammansmältningar. Utan verkliga möten där avstånden och olikheterna består, men som utifrån detta börjar tala med varandra.

Tan Dun åkallar sin barndoms Kina från New York. Foto: Xu LI

För Tan Dun, som samarbetat tätt med Yo-Yo Ma, handlar det om att utifrån sin horisont i New York återerövra det förlorade eller drömda ursprunget i den kinesiska by där han föddes. Och att sätta dessa kulturella och andliga poler i spel, gärna i ett rituellt formspråk. På albumet ”Fire ritual” framför Eldbjørg Hemsing på ett lysande sätt hans överfarter mellan hiphop och Pekingopera i violinkonserten ”Rhapsody and fantasia”.

Det mest ambitiösa överfartsprojektet på länge är den nederländske tonsättaren Joël Bons ”Nomaden” för vilket han 2018 fick motta det prestigefulla Grawemeyer-priset. ”Nomaden” är komponerad som en slags cellokonsert där den fabulöse Jean-Guihen Queyras går i dialog med musiker från Turkiet, Iran, Azerbajdzjan, Armenien, Indien, Kina och Japan.

Det är en häpnadsväckande resa, med en rad tumultartade möten med oväntade konsekvenser. Som när en iransk luta skapar ett sådant kaos att cellon slungas iväg ut i ren modernism, innan den orientaliska ensemblen jublar med att avfyra en salsa!

Inte på samma nivå, men spännande på ett annat sätt är ”Evocation” där man får följa hur den tysk-judiske tonsättaren Paul Ben-Haim, efter att ha flytt till Palestina undan nazismen, låter sin musik alltmer orientaliseras. Överfarter, men liksom ett steg i taget.

Läs fler musiktexter av Martin Nyström , till exempel om hur Andrea Tarrodi och Ylva Skog har tonsatt tidens cykler .