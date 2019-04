Mattias Dahlström: Det var hitåt Marvin Gaye egentligen var på väg

När vissa artisters diskografier är så välkända, genomlysta och in i minsta detalj analyserade framstår skivorna som aldrig släpptes ibland som de mest intressanta. Eftersom de öppnar upp för andra analyser eller, kanske snarare, spekulationer än de redan söndertuggade.

Marvin Gayes ”You’re the man” (Motown/Universal) som nu släpps i samlad form, även om stora delar av musiken på ett eller annat sätt varit tillgänglig tidigare, berättar mellan tonerna och raderna en alternativ historia om soulsångarens utveckling. Albumet spelades in 1972 i svallvågorna efter de enorma framgångarna med ”What’s going on”, och med i princip samma inriktning.

Vietnamkriget, ökad ekologisk medvetenhet och de föregående femton årens medborgarrättsrörelse hade fördjupat Gayes politiska övertygelse, parallellt hade också hans musikaliska palett fått fler färger.

På ”What’s going on” knöts båda trådarna ihop med välkänt resultat. I dag är det ett av de mest självklara verken i den populärmusikaliska kanon som all efterkommande musik och musikjournalistik tvingas förhålla sig till.

Skivbolaget Motowns mogul Berry Gordy gillade dock inte alls vad han hörde. I alla fall om man frågar de flesta inblandade utom Gordy själv.

Gordy skulle dock snart upptäcka att allt kunde ställas till rätta igen. Gaye var en tvivlare i grunden, och hade dessutom svårt att hantera framgångarna med ”What’s going on”, så när det extremt Richard Nixon-kritiska titelspåret från ”You’re the man” småfloppade som singel bestämde han sig, ivrigt påhejad av Gordy som mer eller mindre drog in all promotion för det kommande albumet, att helt enkelt lägga ned arbetet.

Uppföljaren blev i stället ett rent beställningsjobb, soundtracket till ”Trouble man”, innan Gaye återvände till ämnena som först tog honom till stjärnorna: relationer, kärlek, sex. Det är egentligen inget att vara ledsen över, det är liksom svårt att argumentera emot ”Let’s get it on”, ”Here my dear” eller ”I want you”. Många – jag hör till dem ibland – kanske till och med föredrar den lidelsefulla soulsångaren Gaye framför den luddige omvärldsanalytikern.

Ändå kan man inte låta bli att hamna i kontrafaktiska ”Sliding doors”-funderingar när man lyssnar på de ojämna, men glimtvis strålande, ”You’re the man”-inspelningarna. Oavsett vad man tycker om Gaye som politisk artist så var det ju i den riktningen han ville gå. Innan tunnelbanedörrarna slog igen framför honom.

Läs fler musiktexter av Mattias Dahlström, till exempel om hur Solange river muren mellan soul och r'n'b.