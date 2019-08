Mattias Dahlström: Richard King påminner om jätterejvens bortglömda dungar

Inte långt från författaren Richard Kings hem i Wales har en naturskön liten plats vid en flod försetts med en skylt där det står att flodens ägare ger tillåtelse för allmänheten att besöka området från oktober till mars.

På skylten har någon sedan ristat in meddelandet ”No one can own a river”.

Protesten blir utgångspunkt för ”The lark ascending”, Kings mest intrikata bok hittills, där titeln har lånats från tonsättaren Ralph Vaughan Williams verk från 1920-talet (i sin tur inspirerat av George Merediths sena 1800-talsdikt som försökte fånga en lärkas sång i ord).

Runt nittio procent av Storbritanniens befolkning bor i urbana områden, samtidigt utgör de delarna av öriket bara tio procent av landmassan, konstaterar King. Och med citatet ”to walk through much of rural England is to walk through our past” som ledord, visar han sedan hur stor del av brittisk musik under de senaste hundra åren som förknippas med ängar och kullar, åar och floder, dungar och vita klippor.

Han knyter samman skogspromenader och Stonehenge (jag har aldrig läst en bok där ordet ”druid” används lika frekvent) med den lätt anarkistiska tidiga rejvkulturen.

King vill visa hur jätterejven i 90-talets början – utan arrangörer, inhägnader och biljetter – blev sammankomster där såväl musikens som naturens roll blev djupt demokratisk, tillgängliga för alla. Innan Criminal justice and public order act – den kraftigt restriktiva, och hårt kritiserade, lag som trädde i kraft 1994 – satte stopp för det roliga.

”The lark ascending” är en ovanlig typ av djupt fascinerande och nostalgisk rockhistorisk bok där Bob Dylan och The Byrds bara nämns en gång vardera, men där den bortglömda folktechnoduon Ultramarine, älskvärda psykedeliaexcentrikern Kevin Ayers och minimalistkompositören Gavin Bryars förekommer vid otaliga tillfällen.

Därför känns den också perfekt för alla som just nu tycker att det är i de mer bortglömda dungarna av populärkulturlandskapet man faktiskt får utrymme att andas.

Läs fler musiktexter av Mattias Dahlström, till exempel om hur annorlunda Marvin Gayes karriär kunde ha blivit.