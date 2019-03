Punkpop Arre! Arre! ”Tell me all about them” (PNKSLM) Visa mer

Debutalbumet var tio låtar på tjugofyra minuter, uppföljaren behöver närmare tjugosex, så det går att påstå att riot grrrl-bandet Arre! Arre! från Malmö har lugnat ner sig. Fast så låter det ju inte; även om här finns fler tempon så går det mesta på en rent manisk uppåtväxel. Refrängerna är gapiga som om de sjöngs i megafoner, energin är rastlös och låtarna slutar tvärt.

Däremot känns det mer pop än punk, också om de manar till kamp mot patriarkatets backlash. Lite som ett Le Tigre i gladare färger, där de också har lyckats låna in en hel del brittisk postpunk – utan att få med sig svärtan. I stället snor de ogenerat refränger från The Fugees ”Ready or not” och Talking Heads ”Psycho killer”, droppar alla ikonnamn de kommer på i ”Tell me all about them” och aktivistposerar så ivrigt att det känns som ren kolsyra.

Bästa spår: ”Anthem”

