Skivrecension: Aviciis postuma skiva är ett poppigt vykort från mörkret

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

Pop Avicii

”Tim” (Universal) Visa mer

Postumt utgivna album är en egen musikgenre, låt vara en brokig sådan. Det skivor som Nirvanas ”MTV unplugged in New York”, The Notorious B.I.G.:s ”Life after death” eller Esbjörn Svensson Trios ”Leucocyte” har gemensamt är att de är märkta av död, det är en stämpel som inte går att tvätta bort. Det spelar ingen roll om artisten i fråga tar sitt liv, blir mördad eller dör i en olycka – musiken parkerar sig i en svart zon hos lyssnaren, helt oavsett hur sinnesstämningen var hos artisten när musiken spelades in.

För att kunna lyssna på Aviciis ”Tim”, albumet som den världskände dansmusikartisten jobbade på när han 28 år gammal avslutade sitt liv, utan att tänka på självmord måste man ha levt under en sten det senaste året. Och även då skulle det bli svårt att blunda för ämnet, för denna samling poplåtar har texter som är påfallande mörka, såriga och öppenhjärtiga.

Läs mer: Tim Bergling tyckte de nya låtarna var de bästa han skrivit

Det nyskapande med Aviciis debutalbum ”True” (2013) var fusionen av dansmusik och folkrock som skapade en ny sorts radiopop. Ingenting som den begåvade men sönderstressade och plågade artisten släppte efter det nådde upp i samma nivå av kreativitet. Men i låtskrivandet på albumet som skulle bli ”Tim” lade han in en ny växel, inte så mycket vad gäller det musikaliska men däremot texterna. På ytan låter ”Tim” som vanlig radiovänlig danspop, men faktum är att Avicii testar gränserna för hur mycket ångest och depression som får plats i detta format.

Och man kan fråga sig om dessa låtar hade släppts i detta skick om det inte vore just för att Avicii tog sitt liv – en chock inte bara för att han var så ung och framgångsrik, utan också för att han verkade i Summerburst-kulturen där allt är fest och kul och inget är på liv och död – och numera är en helt annan typ av ikon än den han var när han levde. ”Heaven” med Coldplay-stjärnan Chris Martin på sång spelades tydligen in redan inför Aviciis andra album ”Stories” (2015), men togs inte med där i slutändan – kanske för att dess dödsanstrukna text riskerade att skapa dålig stämning. ”I think I just died and went to heaven” sjunger Chris Martin, samtidigt som musiken är hoppfull, det låter kusligt.

Läs mer: Aviciis postuma ”SOS” är känslig, lekfull och elegant

Många låtar på skivan har liknande tematik. ”Can I get a little peace of mind? /…/ Do you wanna be free?” sjunger Vargas & Lagola (Vincent Pontare och Salem Al Fakir) redan i första spåret, och denna frihetslängtan kopplad till självmordsönskan gör låten isande. Desperationen i ”SOS” påminner om den som John Lennon förmedlade i ”Help”, men uppenbarligen av ett allvarligare slag. ”Bad reputation” osar av självhat, ”Ain’t a thing” darrar av frustration och avslutande ”Fades away” är riktigt obehaglig med sitt vackra piano, fina sång av Noonie Bao och fridfulla konstaterande ”Don’t you love it how it all just fades away?” Nej, vill man ropa, det är inget att älska, hejda döden, rädda livet, men det går ju inte. ”I can’t go back” sjunger Noonie Bao bestämt.

Melodiälskaren Avicii lånar skamlöst från diverse hitlåtar – Sam Smiths ”Stay with me”, Ed Sheerans ”Shape of you”, Bon Ivers ”Skinny love” och till och med svenska Martins ”(Du är så) yeah yeah wow wow” – vilket känns helt okej, allt för konsten, även om det hade varit kul med några fler egenkomponerade melodier av hög kaliber. Hade perfektionisten Avicii avslutat detta albumprojekt själv hade han kanske gett oss mer av den varan (och han hade nog inte inkluderat den trötta versionen av ”Heart upon my sleeve”, mycket fin som instrumental på ”True”, nu med sång av trista rockbandet Imagine Dragons). Men det kommer vi aldrig få veta. Det vi får är ett poppigt vykort från mörkret, dömt till att bli betraktat som ett självmordsbrev.

Bästa spår: ”Bad repuation”, ”Tough love”

Läs fler musikrecensioner av Nicholas Ringskog Ferrada-Noli, till exempel om hur Nadia Tehran förenar avantgarde med pur pop.