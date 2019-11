Skivrecension: Bella Boo leker fram hundratals roliga och vackra ljud

Housepop Bella Boo ”Once upon a passion” (Studio Barnhus) Visa mer

Det är sällan man hör en debutant som känns lika där som Bella Boo. Redan på fjolårets ep ”Fire” hade den svensk-ungerska producenten och dj:n hittat sitt uttryck, och allt som kommit därefter har mest känts som tidiga bonusar. I en genre som inte kräver albumsläpp hade debuten kunnat dröja – att den kommer redan nu säger en del om ambitionsnivån.

Under stunderna som hon inte passat sin dotter, har hon lekt fram hundratals roliga och vackra ljud (bubblor!) som paras ihop med trumpet, discocongas och loopade röster. Resultatet är nio spår fulla av själ och liv. Underbart omöjliga för ett kvart-i-tre-dansgolv – snarare dansar de för sig själva i hörnet, fulla av integritet.

I fjol blev Bella Boo nominerad till både Grammis och P3 Guld. Jag skulle bli förvånad om den här debuten inte leder till mer.

Bästa spår: ”Can’t leave you like this”, ”Do the right thing” (feat Axel Boman)

