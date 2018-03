Skivrecension: Betty LaVette hittar en ovanligare Bob Dylan

Trots horder av singlar från tidigt 60-tal och framåt var det först 2005 skivkarriären på allvar tog fart för Bettye LaVette, då nästan sextio år gammal. På albumet ”I’ve got my own hell to raise” sjöng hon låtar av kvinnor som Lucinda Williams, Sinéad O'Connor och Dolly Parton, snarare än typisk soul, men hennes sätt att sjunga förde dem dit oavsett.

Lika genomtänkt har hon valt material på ytterligare fyra album efter det och när hon nu gör ett Bob Dylan-album hör bara några få till de vanligaste, många är rejält omgjorda och mest representerat är hans underskattade 80-tal. Inriktningen liknar den Mavis Staples har haft på senare år, och även om Bettye LaVette må vara ett nummer mindre som vokalist är det en snygg och smickrande inramning, som lyfter både henne och många av låtarna.

Bästa spår: ”Things have changed”, ”Going, going, gone”