Skivrecension: Beyoncé och Jay-Z visar upp en enad men hafsig front

”Vi använde vår konst nästan som en terapisession”, berättade Jay-Z för New York Times häromåret om den äktenskapskris som han och Beyoncé gick igenom och som fram till nu resulterat i hennes ”Lemonade” och hans ”4:44”.

Tillvägagångssättet är inte särskilt oväntat eller uppseendeväckande på 10-talet. I en tid då exakt allt kring ens persons liv ska publiceras, helst i förrgår, är det fullt logiskt att man gör konst eller underhållning av privata problem. Är man dessutom på den galna nivån av kändisskap som Jay-Z och Beyoncé, är förmodligen det bästa sättet att (kris)hantera en känslig situation att göra skivor av den.

”Lemonade” och ”4:44” var också två av artistparets allra bästa album, i Beyoncés fall över huvud taget, i Jay-Z:s åtminstone på den här sidan ”The black album”. Förmodligen tack vare, men eventuellt trots, att de fångade de fortfarande ganska råa känslorna kring otrohet och svek i stunden. Hennes ilska och stolthet, hans skam och rädsla, blev drivkraften bakom verk där två ouppnåeliga supermänniskor visade sig ha samma svagheter, tvivel och problem som resten av oss.

Så vad gör man efter att ha spelat in r’n’b:ns och hiphoppens Louis Vuitton-sponsrade svar på Bergmans ”Scener ur ett äktenskap”?

I fallet Beyoncé och Jay-Z blev svaret att döpa om sig till The Carters – The Carter Family var visst upptaget – och spela in äktenskapsskildringen från andra sidan krisen, det som ska visa upp den enade fronten när the blame game är över. Och givetvis lansera den gemensamma turné paret är mitt uppe i.

”Everything is love” är ett starkt argument för, den möjligen cyniska, uppfattningen att dramatik och kriser inte sällan resulterar i större konst än ett trivsamt status quo. Ibland är duons första hela album ihop en fortsatt fascinerande inblick i ett av världens mest kända pars äktenskap, men betydligt oftare bara ljudet av två megastjärnor som käbblar med andra megastjärnor och jättestora varumärken utan att man riktigt förstår varför vi lyssnare ska behöva vara en del av konversationen.

I ett slags lyxproblematisk, tonsatt twitterrant turas Jay-Z och Beyoncé om att berätta varför de inte längre är bästisar med Kanye West och Kim Kardashian, kommentera Drake och Pusha T:s senaste bråk och diskutera de affärsmässiga effekterna av Beyoncés val att inte släppa ”Lemonade” på Spotify.

Det är eventuellt inte helt ointressant som skvaller eller underhållningsbransch-analys, men spännande popmusik är det definitivt inte. Snarare ganska riktningslös och osäker, där två före detta krisande småbarnsföräldrar, i stället för att bara göra det de båda är bäst på, försöker navigera sig fram i en snabbt snurrande popvärld utan att mer än i ett par låtar verkligen hitta rätt.

Mycket, tror jag, beror på tillvägagångssättet. För varje nytt sådant här hafsverk till snabbt utslängt minialbum saknar jag allt mer genuint en tid då en artist faktiskt kunde tillåta sig att arbeta igenom, kanske till och med om, ett verk under en längre period.

Även om det innebar att man inte kunde direktkommentera varenda en av sina aktuella fejder.

Bästa spår: ”Heard about us”

