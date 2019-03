Skivrecension: Billie Eilish går rakt på en nerv in i mittfåran

Pop Billie Eilish ”When we all fall asleep, where do we go?” (Darkroom/Universal) Visa mer

Musikbranschen har länge dödförklarat musikjournalistiken. Men underhållningsindustrin är fortfarande i allra högsta grad beroende av att texter som denna skrivs. Jag ska förklara hur via exemplet Billie Eilish, en artist som aldrig hade varit något alls om där inte funnits personer redo att föra vidare hennes berättelse.

Missförstå nu inte detta redan. Offentligheten är full av skapande ungdomar som är många gånger sämre på det de gör än vad den sjuttonåriga kaliforniskan kan beskyllas för att vara. Men sättet på vilket hon på sistone seglat upp som popvärldens trendigaste aktör säger en del om samtiden, och på vilket sätt vi gillar att gilla grejer i den.

Uppvuxen i boho-chica Highland Park i Los Angeles, med både mamma och pappa i nöjesbranschen, uppmuntrades Billie Eilish Pirate Baird-O’Connell tidigt till att odla sin kreativitet. Hon och äldre brodern Finneas blev hemundervisade av föräldrarna, fick lära sig allt om ickevåld och om sång som kommunikation. De spelade in sin första låt när han var sexton och hon tolv. Den handlade om zombieapokalypsen.

Genombrottet kom bara ett drygt år senare. 2015 laddade de upp ”Ocean eyes” på Soundcloud. Den märkligt ålderslösa balladen, med text om hur ”orättvis” kärlek är framförd i släpig sopran, blev viral. Spola fram fyra år till och Billie Eilish redovisar strömningssiffror i miljardklassen. Inför utgivningen av debutalbumet rullar dollartecknen framför ögonen på storbolagets direktörer. ”When we all fall asleep, where do we go?” är vårens kanske mest omtalade skiva.

Precis som tidigare släpp är den inspelad hemma hos syskonen i LA. Deras dynamik för tankarna till en annan kalifornisk syskonduo, The Carpenters. Den äldre, drivne brodern, den yngre, skörare systern, med hela sitt rusande känsloregister i rösten. Musik som går rakt på en nerv som sen vibrerar rätt in i den bredaste av kommersiella mittfåror.

Billie Eilishs konstnärliga kärna bör inte förväxlas med hennes utseende.

Visst är hon stajlad som en rik cyberpunkare. Men Billie Eilishs konstnärliga kärna bör inte förväxlas med hennes utseende. Låtarna hon gör är mycket genomsnittlig pop. Som värst med klara finna-sig-själv-vid-en-lägereld-på-Bali-tendenser, som i den akustiska baktakten i ”8”. Som bäst som en vit Aaliyah, som i ”My strange addiction” eller ”Bad guy”.

Här finns begåvning, en spirande potential. Men ingenting av det som möter lyssnaren på ”When we all fall asleep, where do we go?” är starkt nog att klara av att stå på egna ben.

I stället finns tjusningen med Billie Eilish i utanpåverket. I att hon är en sjuttonåring med sömnparalys som sjunger låtar om sex och psykofarmaka, som bär tandställning till sin sponsrade lyxgarderob, som är uppfostrad av föräldrar som på fullaste allvar döpt henne till Pirate.

Att hon är där hon är just nu beror på att hon har en story utöver det vanliga. Framgången är en helt logisk följd av pr-fieringen av den moderna popindustrin. Och så länge den fortsätter att i första hand saluföra berättelser, ja då kommer texter som kan föra dessa vidare vara en central del av affärsmodellen. Hur mycket branschen än utåt sett vill låta påskina motsatsen.

Bästa spår: ”Bad guy”

