Skivrecension: Blodskams debutalbum är osaligt och fängslande

Black metal 4 Blodskam ”Là-bas” (Suicide/Bengans) Visa mer

Blodskams debutalbum dryper av psykisk ohälsa. Brödraduon från Falun lindar inte in budskapet. Omslagsbilden, målad av expressionisten Christoffer Totte Engvall, ser ut som att Jackson Pollock tolkat Edvard Munchs ”Skriet”.

Bandnamnet kommer från det gammalsvenska ordet för incest. Texterna handlar om brinnande inlåsta människor, amnesi och isolering. ”Sometimes I speak to God/he lives just next to me/he screams from inside his cell/I can’t understand his words” heter det på ett ställe. På ett annat: ”The sleep, the drugs, the smell.”

Till detta hörs riffande svartmetall à la Dissection, Bathory och Black Sabbath. Allting i en fuzzig produktion som för tankarna till pårökt stonerrock och oändliga fraktaler. En osalig, och fängslande, blandning.

Bästa spår: ”Routines”, ”Là-bas”

