Skivrecension: Bruce Hornsbys aviga harmonier kräver en helt ny publik

Pop/jazz Bruce Hornsby "Absolute zero" (Thirty Tigers/Border)

Väldigt lite av den amerikanska pianisten Bruce Hornsbys stora produktion låter som ”The way it is”, den enda överlevande åttiotalshit han förknippas med. Genom åren har han en aning estetiskt vingligt testat det mesta, men nu landat i ett samarbete med Justin Vernon, trummisen Jack DeJohnette och kammarorkestern yMusic.

Han gör det inte lätt för varken sig själv eller publiken, men det har blivit en rad intressanta, bitvis krävande, bitvis vackra låtar i gränslandet mellan pop, minimalistisk jazz och en väldigt amerikansk broadwaymusik. Det är lätt att tänka att den där hitten faktiskt skadat honom artistiskt, att den skapat helt felaktiga förväntningar. För denna skiva kräver en helt annan publik, en som tar sig tid, och uppskattar de kantiga rytmerna, de aviga harmonierna och de stora gesterna.

Bästa spår: Never in this is house

