Skivrecension: Buddy & Julie Miller borde göra skivor mycket oftare

Americana Buddy & Julie Miller ”Breakdown on 20th Ave South” (New West/Border) Visa mer

Det var när Buddy Miller var ledare för Emmylou Harris band som han till slut blev bekant för en bredare allmänhet, i dag hör han till den typ av alternativa Nashvillemusiker som känner alla och samarbetar med de flesta: producent, låtskrivare, gitarrist, sångarpartner…

Ändå finns det de som säger att hans fru Julie är den verkliga talangen i familjen, och när hon för första gången på tio år nu har samlat ihop låtar till ett nytt album känns det som en smärre skandal att det inte blir oftare. Eftersom hon dels låter så perfekt släpig, likt en Stevie Nicks som marinerats i ännu lite mer rock ’n’ roll. Och dels skriver så infernaliskt skarpslipade låtar, som den uppenbart orättvisa ”Everything is your fault” eller den lika distanslösa ”I’m gonna make you love me”.

Så fort hon öppnar munnen hamnar han i bakgrunden.

Bästa spår: ”I’m gonna make you love me”, ”Spittin' on fire”

