Skivrecension: Chelsea Wolfe ligger kvar i spänningen före utbrottet

Chelsea Wolfe "Birth of violence" (Sargent House/Border)

Det märks att ”Birth of violence” spelades in i en ödslig stuga i North Carolina. Chelsea Wolfe, som alltid pendlat fram och tillbaka mellan skimrande folkmusik och dånande drones, låter den här gången mer jordnära än någonsin. Det är som att skogen själv tagit sig in i de avskalat akustiska låtarna.

Med ett skrivande i skärningspunkten mellan Nick Cave, Burzum och Hank Williams – mellan skandinaviskt och amerikanskt – sveper hon in lyssnaren i en hypnotiserande värme som också är konstant hotfull. Man gör sig hela tiden redo för det stora utbrottet, men stiligt nog kommer det aldrig. I stället mässar hon lugnt vidare.

Den avslutande inspelningen av ett fjärran åskmuller, illavarslande men än så länge på tryggt avstånd, blir en smått genialisk sammanfattning.

Bästa spår: ”Preface to a dream play”

