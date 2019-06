Skivrecension: Darkthrone har äntligen hunnit fram till 80-talets doom

Just nu: spara 50%

Hårdrock Darkthrone ”Old star” (Peaceville/Sound Pollution) Visa mer

Många musiker är lite som småbarnsföräldrar: de älskar inte musik i största allmänhet, de älskar sin musik. Trummisen Fenriz är ett undantag. Han är en utmärkt dj, och tillsammans med Nocturno Culto utgör han det numera klassiska norska hårdrockbandet Darkthrone. Kunnigt och noggrant går de igenom den hårdare musikhistorien och tolkar allt från dödsmetall till kängpunk på ett sätt som i slutändan får allt de gör att låta som just Darkthrone.

Nu har vi kommit fram till 1980-talet, och ”Old star” är så tung, långsam (i alla fall jämförelsevis) och gammeldags att internet redan har döpt om bandet till Doomthrone. Särskilt ”Hardship of the Scots”, med ett intro lånat från AC/DC:s ”Let me put my love into you”, kommer att få riffälskande weedianer över hela världen att överlyckligt headbanga i slowmotion.

Bästa spår: ”Hardship of the Scots”

