Skivrecension: Devonté Hynes tappar sina kvaliteter som klassisk kompositör

Konstmusik Devonté Hynes ”Fields” Third Coast Percussion (Cedille/Naxos) Visa mer

Dev Hynes, även känd som Blood Orange, har länge lockats av att komponera instrumental musik. Han doppade sina tår i denna värld när han skapade soundtracket till filmen ”Palo Alto”. Nu debuterar han som tonsättare av klassisk musik.

Det är dock tveksamt om de tre verk som här arrangeras och framförs av Chicagokvartetten Third Coast Percussion kommer att få klassikerstatus. ”Perfectly voiceless” drivs av Steve Reich-inspirerade xylofonostinaton men är inte på väg någonstans, ”There was nothing” är mysigt stämningsfull men blodfattig och den elva satser långa sviten ”For all its fury” växlar mellan de två ovannämnda lägena utan att fördjupning eller dramatik uppstår, vilket blir lite frustrerande.

Hynes stora kvaliteter som popartist – melodierna och vemodet – lyser tyvärr med sin frånvaro.

Bästa spår: ”Gather”

Läs fler musikrecensioner av Nicholas Ringskog Ferrada-Noli, till exempel om Thaiboy Digitals alltid lika gnistrande beats.