Skivrecension: Hannes får allt att låta så underbart enkelt

Pop Hannes ”Summer 3000” (Earthriseonthemoon) Visa mer

Med tanke på hur måttligt intresserad jag är av killar som gör musik ihop på gitarr, är Hannes första ep en stor och positiv överraskning.

Det beror delvis på att Hannes Jonsson och Tom White har varit kloka nog att placera gitarrplonket i en mer samtida och elektronisk kontext, som den perfekt avvägda autotunen på ”Pink bubblegum”. Det beror delvis på att duon, som i somras gästade Seinabo Seys turné, inspirerats lagom mycket av förebilden Frank Ocean.

Men mest beror det på hur underbart enkelt och okonstlat Hannes får allt att låta när han sjunger silkeslent om sommarregn, snabba bilar och villkorslös kärlek i rader som ”I’ve been working out a lot/Showering a lot/But I’m fucking up my diet tonight for you”. Enda invändningen är att skivan är för kort, vilket i sig bådar gott för framtiden.

Bästa spår: ”Similar”, ”Pink bubblegum”

Läs fler musikrecensioner av Kajsa Haidl, till exempel om hur smart Taylor Swift går vidare.