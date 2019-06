Skivrecension: Hot Chip tar ny hjälp men har ändå slutat låta moderna

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

Pop Hot Chip ”A bath full of ecstasy” (Domino/Playground) Visa mer

Efter fyra bitvis briljanta album hade de snillrika engelsmännen i Hot Chip finslipat sitt sound till perfektion. För att fortsätta utmanas och utvecklas tog de in hjälp utifrån: Mark Ralph assisterade på femte skivan ”In our heads” och blev medproducent på uppföljaren ”Why make sense?”, men musiken lät fortfarande väldigt mycket Hot Chip. Inför ”A bath full of ecstasy” har gruppen därför gått ännu längre i att överlämna soundet i andras händer och har låtit Philippe Zdar (Phoenix, Kindness) och Rodiadh McDonald (The xx, Sampha) producera rubbet.

Resultatet är en ansiktslyftning för ett band som precis slutat låta moderna. ”A bath full of ecstasy” lyser av somriga syntar, mjukt baleariska rytmer och aktiv positivitet. En sympatisk energikick, men refrängerna hade kunnat vara mer extatiska.

Bästa spår: ”Bath full of ecstasy”, ”Melody of love”

Läs fler musikrecensioner av Nicholas Ringskog Ferrada-Noli, till exempel om hur Nadia Tehran förenar skyhöga ambitioner med festivalvänliga refränger.