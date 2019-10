Skivrecension: Isabella Lundgren tolkar Dylan på ”Out of the bell jar”

Folkjazz Isabella Lundgren ”Out of the bell jar. A tribute to Bob Dylan” (Ladybird/Naxos) Visa mer

Knappt någon låtskrivare har fått sina låtar tolkade av så många andra, i så många stilar, som Bob Dylan. Så töjbara är de att de lånar sig till nästan allt.

Just jazztolkningar landar dock ofta lite platt, som om de olika formspråken har svårt att samsas, och när Isabella Lundgren ger sig på att sjunga ”The times they are a-changin'” som en American songbook-ballad är det som om hon ville illustrera just detta – den vaknar till först i ett instrumentalt skede av hög böljegång, när låten i sig har hamnat i skymundan. På samma sätt blir ”Trouble” vital jazz först när själva låten är passerad.

Annars håller Isabella Lundgren igen i de flesta tolkningarna, sjunger nära melodierna och visar sin jazzidentitet mest i sättet att liksom avsmaka sina fraseringar, alltid lika exakta, på jakt efter förfining snarare än märg.

Bästa spår: ”You’re gonna make me lonesome when you go”

