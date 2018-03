Skivrecension: Jenny Wilson bländar med ett kusligt ljus

Den starkaste konsten, den som når allra längst in, är den som kommer av att skaparen ställer något på spel, offrar något av sig själv, blottar en öm punkt. Det som blottas måste inte nödvändigtvis vara något mörkt och sorgligt – det kan lika gärna handla om naiv kärlek eller barnslig glädje – men det är nog ändå vanligast att denna typ av självutlämnande konst handlar om något smärtsamt. Ett trauma som måste bearbetas.

Men att en konstnärlig utövare väljer att göra detta, offra sig själv, blotta sitt sår, leder inte automatiskt till stor konst. Det är detta som är det läskiga (utöver blottandet i sig). Det finns inga garantier för att det ska bli bra. Att som artist behandla en traumatisk och djupt privat erfarenhet och bara få ur sig något platt och klichéfyllt – vilken mardröm.

Jenny Wilson är, som tur är, en fantastisk artist. Inte nog med att hon vågar gå allra längst in i det såriga – på ”Exorcism” behandlas två fruktansvärt plågsamma upplevelser – hon är dessutom så litterärt välformulerad, musikaliskt skicklig och sylvasst fokuserad att hon kommer tillbaka med en bländande stark skiva. Men det är inget vackert ljust sken som bländar utan ett kusligt och tragiskt.

Jenny Wilson har aldrig varit rädd för att vara personlig. På första soloalbumet ”Love and youth” (2005) gjorde hon osentimentala nedslag i sin barndom och tonårstid. På mästerverket ”Hardships!” (2009) förvandlade hon krassa men poetiska rapporter från livet som småbarnsmamma till en unik musikresa som tycktes korsa Joni Mitchells ”The hissing of summer lawns” med D’Angelos ”Voodoo” och ett par österländskt doftande melodier.

Senaste skivan, den hyllade och Grammisbelönade ”Demand the impossible!” (2013), skapades i efterdyningarna av Jenny Wilsons kamp mot sin bröstcancer. Trots läckert producerad musik och tungt personligt ämne tycker jag att det är hennes minst intressanta album.

Man skulle kunna säga att ”Exorcism” är metoo-epokens första mästerliga popalbum, men det vore att reducera skivan.

För här gick hon aldrig riktigt in i smärtpunkten, hon höll sig utanför med armarna i kors, signalerade att hon var kaxig, orädd och stark. Sådana gestalter kanske behövs, inte minst kvinnliga sådana i en mansdominerad musikvärld, och på sätt och vis framstod Jenny Wilson som en svensk Beyoncé på sitt mest ”Survivor”-självsäkra kamphumör. Men inom konst är svaghet alltid mer intressant än styrka.

Och på ”Exorcism” erbjuder Jenny Wilson oss sin svaghet. Hon tar ett djupt andetag och sedan låter hon den traumatiska floden välla fram.

Många av skivans låtar handlar om en våldtäkt. Den skildras på olika sätt, med olika grad av närhet till händelsen och med olika känslor i fokus (uppgivenhet över könsmaktsordningen i ”Disrespect is universal”, ilska i titelspåret), men alltid ur offrets perspektiv. Hela tiden kläs texterna i elektronisk musik som är kongenial med ordens temperament. I ”Rapin*” höjs och sänks tempot på ett subtilt sätt, som om musiken följer berättarens puls.

Andra låtar handlar om en destruktiv kärleksrelation där berättarjaget blir utpsykat och emotionellt dränerat av en allt annat än kärleksfull partner. Dessa låtar, som har något mjukare sångmelodier, är om möjligt ännu mer drabbande. Och det är uppenbart att albumtitelns exorcism tar sikte lika mycket på dessa upplevelser.

Man skulle kunna säga att ”Exorcism” är metoo-epokens första mästerliga popalbum, men det vore att reducera skivan. Det privata är visserligen politiskt här. Men framför allt är det en tour de force av en artist som offrar sig själv, går in i minnenas törnesnår och kommer ut med en gnistrande svart pärla.