Skivrecension: Lambchop kan fortfarande viska bara för dig

Albumtiteln är talande. Lambchop har alltid förstått värdet av en parentes, hur den ibland kan vara allt. Utan parentes är ”This (is what I wanted to tell you)” en snudd på banal titel, med den direkt genial. Kurt Lambchops sångare och låtskrivare Wagner arbetar så. Med små nyanser, knappt märkbara förskjutningar – och vår tids varmaste och snällaste countrysoulröst. Även när den, precis som på föregångaren ”FLOTUS”, förvrängs av en TC-Helicon-box, och ramas in av jazzig electronica snarare än de tidiga skivornas mer tillbakablickande tolvmannaband.

Om ”FLOTUS” innebar en stor omdaning av Lambchops sound är den mer kompakta och rakare ”This (is what I wanted to tell you)” mer förvaltande än förnyande. Det gör den möjligen mindre omtumlande, men inte mindre omistlig. För Wagner låter fortfarande som han viskar sina texter bara för dig.

Bästa spår: ”Flower”

