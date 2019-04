Skivrecension: Loyle Carner rappar med ett djupare seende

Hiphop Loyle Carner ”Not waving, but drowning” (Universal/Caroline) Visa mer

Då och då uppstår en röst som på ytan är anspråkslös men där under gömmer något mycket mer. Som bär ett slags profetisk ton just på grund av sin lågmäldhet. Och bjuder in utan att tvinga sig på någon.

Loyle Carner är en sådan. Den tjugofyraåriga brittiska rapparen, redan nominerad till Mercurypriset, har en förbluffande förmåga att se det stora i det lilla. Som när han märker att en flicka med tårar i ögonen frågar sin mamma om solen har gått i moln för evigt, och flyter iväg i en dagdröm om vem hon kommer växa upp till. Eller när han hyllar sin favoritkock och förvandlar det till en berättelse om att sakna manliga förebilder.

”Not waving, but drowning” är fylld av sådana historier, rappade i spoken word-stil över mjukt jazziga beats. Sårbart, optimistiskt och förankrat i ett djupare seende.

Bästa spår: Loose ends

