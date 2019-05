Skivrecension: Morrissey söker det missförstådda på ”California son”

Pop Morrissey ”California son” (BMG/Warner) Visa mer

När Morrissey nu hyllar extremhögerpartiet For Britain kanske man bör komma ihåg att han var för Bernie Sanders häromåret, men framför allt ska man nog vara glad att han inte har skrivit låtarna själv när han nu ger ut vad som kallats ett album med protestsånger.

Vilket det bitvis är, rent bokstavligt, när han sjunger uttalat politiska, antirasistiska 60-talssånger från Bob Dylan, Phil Ochs och Buffy Sainte-Marie. Å andra sidan tolkar han också hjärtekrossade ballader från Roy Orbison och Dionne Warwick, samt hyllar queerpoppionjären Jobriath.

I det mesta kan anas en röd tråd av missförståddhet, att ha allt emot sig. Mer än vanligt hamnar nu fokus på sångaren Morrissey, ibland lätt vilsen i folksångarland men desto mer helhjärtat hemma i den mest tårdrypande orkesterschlagern, den sort som Weeping Willows startade sin karriär i.

Bästa spår: ”Loneliness remembers what happiness forgets”, ”Suffer the little children”

Läs fler musikrecensioner av Nils Hansson, till exempel om Second Oracles uråldriga transpsykedelia.