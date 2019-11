Skivrecension: Mustasch använder allt låtmaterial i lådan

Hårdrock Mustasch ”Killing it for life” (Mustasch AB) Visa mer

Mustasch har behandlat maskulinitet under hela sin karriär. Stiff upper lip-mentaliteten på debutskivan utvecklades till ett omedvetet erkännande av manlig aggressivitet i ”Double nature” innan de till slut konfronterade problemen på 2015 års album ”Testosterone”. ”Killing it for life” följs åt av en insamlingskampanj för organisationen Mind, med målet att få män att våga söka psykvård. Ett behjärtansvärt nästa steg.

Tyvärr hanteras ämnet med ganska framstressad musik. Gestaltningen begränsar sig till klyschor. Ljus och mörker, ensamma hjärtan, nattsvarta skyar. Men eftersom bandet verkar ha använt allt låtmaterial i lådan åker också spännande saker med av bara farten.

Som en tung och queer Freddie Mercury-hyllning, där ett verkligt ifrågasättande av skadliga normer faktiskt kan skönjas.

Bästa spår: ”Freddie Mercury”

Läs fler musikrecensioner av Noa Söderberg, till exempel om hur Refused lyckas göra barrikadmusik i samklang med tiden.