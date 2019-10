Skivrecension: Refused bejakar plakatpolitiken på ”War music”

Hardcore Refused ”War music” (Spinefarm/Universal) Visa mer

Vi befinner oss i ett antikapitalistiskt ögonblick. Svenskar som fastnat i enögda evighetsdebatter om migration och kriminalitet kan ha svårt att se det, men internationellt hopar sig exemplen: Den radikaliserade klimatrörelsen, amerikanska socialisters framgångar, brittiska Labours vänstersväng, revolutionsartade protester mot nedskärningspolitik i Ecuador, gula västar i Frankrike. Med mera.

En perfekt jordmån för Refused. De gamla straight edge-hjältarna må ha bytt veganism mot poserande på modetidningsomslag och släppt en arenarockig comebackskiva med namnet ”Freedom”, men i botten finns deras radikala kärnidé kvar: De rika förstör våra liv.

Nu verkar bandet känna ett behov av att visa det. Medvetna om riskerna med konstnärlig plakatpolitik har de gjort ett album som Dennis Lyxzén själv kallar ”barrikadmusik”. I pressmeddelandet talar de om att ”beväpna sig” och ”sikta mot de på toppen”. Den blodröda motståndsretoriken fyller varje millimeter av ”War music”.

Som tur är lever låtarna upp till snacket. Det luftiga, lättillgängliga sväng som utformades på ”Freedom” möter här den direkta aggressionen från ”Songs to fan the flames of discontent”. I centrum finns alltid beatet. Det är som att Refused tagit omvägen genom hardcore för att landa nära den allra första rock ’n’ roll-musiken: Raka och enkla trummor, rytmiska gitarriff, aggressiv sång och inte så mycket mer.

Lyxzéns revoltuppvigling är kompakt, sånär som på två avstickare – uppväxtskildringen ”Death in Vännäs” och maskulinitetsstudien ”Damaged III” – som även de är formulerade med en överkörande ilska.

Bitvis känns det agiterande tonläget lite sökt. När en musikvideo korsklipper bandets 90-talsspelningar med 68-protester mot amerikansk imperialism, eller när Lev Trotskij dubbelciteras i texthäftet, lyser det igenom att Refused tagit i från tårna för att återfinna unga dagars radikalitet. Plakatpolitiken tar ut sin rätt.

Men oftare lyckas de kombinera den dogmatiska tendensen med en bevarad tro på att konst inte behöver vara övertydlig. Som i videon till ”Rev001”, där Lyxzén dansar runt med homoerotiska nazister. Eller ”The infamous left”, där han plötsligt blir sentimental och frågar sig vad som hände med ungdomens alla löften om att aldrig ge upp kampen.

Albumet följer också revolutionens egen dramaturgi – med tiden blir det mer och mer våldsamt. De melodiska altrockrefränger som hörs i början förbyts till slut i krossande Slayergitarrer.

Under de sista minuterna sammanfattas bandets ärende på några rader: ”Economy of death determines the narrative it needs/Apocalyptic progaganda, a neo-liberal scheme/Lapdogs of tyrants collude to further their fucking greed/You sit at home refreshing the end of history feed”.

Refused har ingen färdig lösning, men de vet lika väl som dig och mig att allt måste förändras.

Bästa spår: ”Economy of death”

