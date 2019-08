Skivrecension: Robert Randolph påminner om gospeln i bluesrocken på ”Brighter days”

Gospelrock Robert Randolph & the Family Band ”Brighter days” (Provogue/Warner) Visa mer

Kanske var Pops Staples historiens lugnaste gospelstjärna, så det är inte konstigt att Robert Randolph hittar en efterlängtad djupandning just när han gör en cover på dennes sentida ädelsten ”Simple man”. Det är inte heller konstigt att det händer just när mirakelproducenten Dave Cobb har tagit sig an den religiösa steelgitarrens främsta förkunnare, och utför sitt typiska friläggande och tydliggörande utan att det på ytan verkar vara något särskilt alls som sker.

Men hypersnabba gospelhetsare som ”Don’t fight it” och ”Strange train” får också en extra skärpa, och till och med det sedvanligt jämntjocka bluesrockriffandet rör sig med en ovanlig behärskning – och lyckas påminna om hur mycket av den bästa bluesrocken i historien som hade en rejäl ryggsäck av gospel i bagaget, samt gärna några sångerskor i kören.

Bästa spår: ”Simple man”, ”Don’t fight it”

Läs fler musikrecensioner av Nils Hansson, till exempel om den udda rollfördelningen mellan makarna Buddy & Julie Miller.