Skivrecension: Sarah Klang är lyxigt grandios i sin totala hjärtesorg

Pop Sarah Klang ”Creamy blue” (Pangur/Bengans) Visa mer

Inför den här recensionen googlade jag mig igenom ett antal listor över de bästa albumen om skilsmässor och relationsslut. Det mest talande under scrollningen var hur många av de listade skivorna var skrivna och framförda av män.

Det finns orsaker till det, en allmän snedfördelning och manlig kanonisering i musikbranschen till exempel, men faktum kvarstår: män har i högre utsträckning fått älta sina relationsmisslyckanden i all oändlighet, kvinnor förväntas knycka stolt på huvudet och gå vidare. Helst rejält stärkta. ”I’m a survivor, I’m not gon’ give up, I’m not gon’ stop, I’m gon’ work harder” och så vidare. Inget fel i det, verkligen tvärtom, men ensidighet är sällan bra.

Läs mer: Sarah Klang: ”Att må dåligt är inte sexigt – bara oattraktivt och klängigt”

Alla är ledsna över ett krossat hjärta, men vem har rätt att förvandla sin olycka till - ursäkta ett småäckligt uttryck, men det här är ändå entreprenörernas tidevarv – kulturell produktion? Vem kan ta sig utrymmet att musiksätta sin självömkan? Och hyllas för det?

Länge var det en sak nästan helt förbehållet plågade män, med eller utan akustisk gitarr. Oftast med.

I alla fall när det gällde de sammansatta verken. En enstaka låt eller två om hjärtesorg kunde väl gå an för en sångerska, men att få grotta ned sig över ett helt album? Nope, bara Dylan och Marvin funkar, bara deras genialitet räcker till för att mansplaina varför tvåsamhet kan vara tuff skit.

Allt det här för oss till Sarah Klangs andra album, efter det ”På spåret”-dopade genombrottet häromåret. ”Creamy blue” är en närgående och utdragen skildring av ett kraschat förhållande. Vid sidan av det, med tanke på ovanstående, ovanliga i att få höra den andra sidan av berättelsen är det ett album som imponerar i sin konsekvens: hur skickligt Klang försätter lyssnaren i ett närmast oundvikligt tillstånd av melankoli.

Göteborgssångerskan radar i låt efter låt upp allt det där man tänker under läkeprocessen. ”I will remember the good times”. ”I cry over him, but I never get better”. ”I feel helpless when you cry”. ”Do you ever think about me as more than just a friend?” Och så ett hoppfullt, men knappast särskilt övertygande ”I’ll be alright, I’ll be just fine”.

Det är möjligen inga nya saker hon sjunger, ”Creamy blue” bjuder på få textmässiga aha-upplevelser, men det är också poängen. Få saker är ju lika klyschiga och, som Mauro Scocco konstaterade en gång i tiden, banala som att sakna någon så mycket att det tar över hela ens tillvaro. Det pinsamma i reaktionen är också en del av varför det gör ont – man inbillar sig ju att man borde veta bättre.

Samtidigt är den klassiskt skurna och omsorgsfullt orkestrerade popmusiken, med 60-talistiska stråkar och en produktion som för tankarna till den slicka country som till exempel Patty Loveless och Reba McEntire slipade till perfektion i 90-talets början, så lyxigt grandios att den lyfter Klangs snyftiga röst och varsamt bär den förbi alla potentiella pastischrisker.

Bästa spår: ”Call me”

Läs fler musikrecensioner av Mattias Dahlström, till exempel om hur Brittany Howard använder samma byggstenar men tar ut svängarna mer.