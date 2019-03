Skivrecension: Second Oracles psykedelia låter rent uråldrig

Psykedelia Second Oracle ”Second Oracle” (Lazy Octopus) Visa mer

Svensk psykedelia av långsamt, väldigt slag? Ja, det finns väl många sorter. För länge sen till exempel Träd Gräs och Stenars monotona maratonprogg och Bo Hanssons lummiga orgelflum, mer nyligen Goats kvasietniska ritualmangel och Anna von Hausswolffs ylande häxmässor.

Stockholmska Second Oracle har faktiskt drag av allihop, trots att de vill kalla sin musik psych-disco. De är fyra kvinnor som har spelat i massor av band (The Hanged Man, Moon City Boys, Me and My Kites, Lisa o Piu), och alla vid åtminstone något tillfälle med mastodontflummiga Our Solar System/Vårt Solsystem, så kanske ska man inte förvånas över den majestätiska mäktigheten hos deras debutalbum: en svällande transmusik med orgel och tvärflöjt samt då och då en smula sårigt ropande sång.

Som om de har hittat något uråldrigt, snarare än bara tidlöst.

Bästa spår: ”Of the fall of the swift ships”

Läs fler musikrecensioner av Nils Hansson , till exempel om hur Arre! Arre! tycks fylla sin aktivistpunk med ren kolsyra .