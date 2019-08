Skivrecension: Slipknot lyckas låta både vitala och relevanta

Metal Slipknot ”We are not your kind” (Roadrunner/Warner) Visa mer

Slipknot hade kunnat vila i tidsandan. Regeln om att estetiska uttryck blir mode på nytt tjugo år efter sin uppkomst gäller också nu metal-genren de var med och skapade kring år 2000. I dag lånar chockrappare som Ghostemane och $uicideboy$ friskt från den perioden.

Därför är det imponerande att Slipknots första skiva på fem år aldrig låter nostalgisk. ”We are not your kind” påminner otroligt mycket om millennieskiftet, men i sin cirkelvandring tillbaka till utgångspunkten låter sig bandet ödmjukt förnyas av musik de själva banat väg för. Inspirationen från metalcore som Bring Me the Horizon och Whitechapel, och mörk industriell ambient, hörs överallt.

Resultatet är en timme av medelålders män som spyr ut pubertal misantropisk ilska och samtidigt låter både vitala och relevanta. Inte illa.

Bästa spår: ”My pain”

