Skivrecension: Slowthai skildrar sammanfallet på ”Nothing great about Britain”

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

Britrap Slowthai ”Nothing great about Britain” (Method) Visa mer

Så här låter alltså det brittiska imperiets slutgiltiga sammanfall från insidan. ”Nothing great about a Britain”, tjugofyraårige Northampton-rapparen Slowthais debutalbum, är fuktskadad diskbänksrealism om och för alla som lika självklart som tragiskt kommer få ta smällen av politikernas genomcyniska Brexit-populism.

Med ett vansinnesknyckigt rapflow och en lyrik byggd på lika delar oundviklig galghumor och koncentrerad ilska rappar han ”Growing up too fast/Nothing don’t last/And you can't move forward/If you’re stuck in the past” och vandrar igenom de dystopiska och kaotiska ljudlandskap som hans beska piller till budskap kräver.

England drömmer – eller inbillar sig – fortfarande. Men det finns ingen framtid. Bara att boffa lim, supa på puben och knyta handen så hårt i fickan att knogarna vitnar.

Bästa spår: ”Crack”

Läs fler musikrecensioner av Mattias Dahlström, till exempel om hur Fat White Family bytt både skivbolag, medlemmar och sound.