Skivrecension: Solanges fritt svävande falsett håller ihop allting

Runt skiftet mellan 90- och 00-tal var gränsen mellan r'n'b och soul som allra skarpast. På vardera sidan om den byggdes det läger och så satt artister, fans och – så klart och självklart allra mest och viktigast – musikjournalister i sina tält och tryckte och muttrade om de andras oförståeliga smak.

R'n'b:n var kommersiell, ytlig och plastig enligt dess belackare, och modern, direkt och rak enligt dess försvarare. Soulen, eller kanske framför allt neosoul-grenen av den, var seg, tillbakablickande och flummig enligt tvivlarna, och äkta, besjälad och djupgående enligt de troende. Båda lägren hade givetvis lika mycket fel och rätt, kan man med facit på hand konstatera.

Ett drygt decennium senare började muren långsamt raseras från båda håll. Självklart av unga sångare, låtskrivare och producenter som vägrade, eller med en axelryckning bara inte förstod varför man var tvungen att välja mellan det ena eller andra. Artister som Autre Ne Veut, How to Dress Well, SZA, FKA Twigs och många fler tog soundet, attityden och framåtandan från 90-talets r’n’b och kombinerade den med neosoulens friare tyglar.

På sina två senaste album har Solange drivit den här utvecklingen kanske allra längst av alla.

Utgångspunkten finns alltjämt i det tidiga 00-talets neosoul och dess lågmält organiska sound och stillsamt utforskande funderingar kring relationer, afroamerikansk identitet och samtidens kommersiella villkor. Men hela tiden placerat i en ljudbild som inte är lika begränsande insnärjd i soulmusikens uråldriga rötter.

Även om Solange (väldigt logiskt) samplar från Minnie Ripertons gamla 60-talsgrupp Rotary Connection – som skapade liknande drömska psykedeliska soulstämningar – på ”When I get home” så placeras ekona från förr hela tiden i en ljudbild som låter här och nu, som blandar new age-igt mjuka droppljud och hård hiphopbas med 80-talistiska svepande synthar och fjäderlätt house.

En nästan parodiskt het och fingertoppskänslig gästlista med en blandning av återkommande samarbetspartners som Dev Hynes Och The-Dream, nyrekryterade Odd Future-medlemmar och r’n’b-sensationen Abra, tillsammans med många andra, gör givetvis sitt till också.

”When I get home” är, om möjligt, ännu mer konsekvent än den briljanta, och kanske något mer lättsmälta, föregångaren ”A seat at the table”. Det hon möjligen förlorat i direkthet i enskilda låtar – här finns ingen ny ”Cranes in the sky” – vinner hon i stället i en genomgående funkig, avskalad råhet.

Att få ihop alla dessa till synes disparata delar till ett så sammanhållet och helgjutet album kräver en artist med vision och helhetstänk. Och en fritt svävande falsettröst som mjukt håller samman allt.

Bästa spår: ”Binz”

