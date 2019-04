Skivrecension: Tayla Parx skriver personligare åt Ariana Grande

Pop Tayla Parx ”We need to talk” (Atlantic/Warner) Visa mer

Att Ariana Grandes senaste album blev så starkt berodde till stor del på artistens nära samarbete med Victoria Monét och Tayla Parx, två låtskrivare och artister som är jämngamla med stjärnan och vänner till henne. Medan Victoria Monét har befordrats till duettpartner på Grandes nya (utmärkta) singel ”Monopoly” har Tayla Parx tagit steget till att släppa ett eget album.

Paradoxalt nog är låtarna som hon skriver till sig själv mindre personliga och vassa än dem hon skrivit för andra – istället för att leva sig in i en annan artists liv och kanalisera den personens känslor måste hon nu blicka inåt, vilket hon inte är lika bra på. Melodierna är snygga, Parx är en bra sångerska och produktionen låter hyfsat fräsch. ”We need to talk” är en trevlig popskiva, men ingen av dess låtar är livsviktig.

Bästa spår: ”We need to talk”

