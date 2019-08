Skivrecension: Taylor Swift är rakare och mognare men lika smart

Pop Taylor Swift ”Lover” (Republic/Universal) Visa mer

Det finns en väldigt rar och envis skara Swifties som drömmer om att idolen ska återgå till den countryartist hon en gång var. Den senaste veckan har de fått vatten på sin kvarn. Först kom singeln ”Lover” som hintade i rätt riktning. Sedan läckte låtlistan till albumet som avslöjade ett av skivans ytterst få gästinhopp: Dixie Chicks. Dessutom hade hon avslutat producentsamarbetet med Max Martin och Shellback som en gång i tiden stod för hennes transformation.

I motsats till dagens listpop som byggs av rekordmånga upphovsmakare, är låten ”Lover” helt skriven av Taylor Swift själv och framkallar starka bilder av high school-tjejen med gitarren från Pennsylvania. Det är en akustisk kärleksballad, lika ofarlig som en kopp kamomillte framför ett avsnitt av ”Gilmore girls”. På omslaget av Vogues septembernummer bär hon mjukisdress.

Det vore helt logiskt om Taylor Swift unnade sig ett återbesök i det trygga. De senaste åren har kantats av kändisbeefs, hatkampanjer i sociala medier och flera rättsprocesser, vilket fick henne att bygga en hård och blank rustning på 2017 års mörka ”Reputation”.

Det är en av popdramaturgins grundlagar – efter en period av turbulens brukar nästa kapitel i boken handla om artistens återgång till sina rötter. En popkollega som Miley Cyrus la twerkandet på hyllan och vände hem till Nashvillecountryn. Kesha satte punkt för rättsprocessen med Dr Luke med introspektiva ”Rainbow”.

Lika långt går inte Taylor Swift. På sjunde albumet har hon förvisso grävt djupt i dagböckerna (utvalda delar släpps med en specialutgåva av skivan). De samtida dancehallflirtarna på ”Reputation” har ersatts av lagom många 80-talsskimrande syntar. Men aldrig hamnar hon hela vägen ner till rötterna, annat än för ett litet retsamt banjoklink.

I inledande ”I forgot that you existed” vill hon lämna allt drama bakom sig. Hon sjunger om en magisk natt när hon nås av insikten: ”I forgot that you existed/And I thought that it would kill me, but it didn’t/It was so nice/So peaceful and quiet”.

Det drygt timslånga albumet med sina arton spår, vinstoptimerat för strömningseran, är förstås inte helt lätt att ringa in. Här finns politisk pliktskyldighet i form av ansträngda hbtq-försök på ”You need to calm down” och genusexperimentet ”The man”, där hon föreställer sig hur det är att vara, tja, man.

Men mest domineras ”Lover” av samma typ av uppriktiga kärleksskildringar som hon redan vunnit världsmästerskap i flera gånger om. Om heterosexuell romantik (”London boy”, ”Lover”, ”Paper rings”), sin cancersjuka mamma (”Soon you’ll get better”), vännerna (”It’s nice to have a friend”) och kanske till sig själv (avslutande ”Daylight”).

Det är inte särskilt revolutionerande, men formuleringarna innehåller mindre kryptiska omskrivningar och syrlig sarkasm än någonsin. Mer klarspråk som de säger brukar komma vid en mognad av snart trettio.

Countrykramarna kan fortsätta tråna i kommentarstrådar, men Taylor Swift är smartare än så.

Bäst spår: ”The archer”

