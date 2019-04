Skivrecension: The Cranberries gör snyggt men daterat avslut

Pop The Cranberries ”In the end” (BMG/Warner) Visa mer

Irländska The Cranberries blev ofattbart stora under tidigt 90-tal med en popmusik sammansatt av beståndsdelar från The Smiths, The Cure, Siouxsie and the Banshees och den då nyss insomnade Seattlegrungen. De fick några välförtjänta men svåruthärdliga hitlåtar och Dolores O’Riordan, som sjöng och skrev det mesta, blev rättmätigt hyllad för att krossat ett och annat glastak.

I början av 2018 drunknade hon tragiskt i ett hotellbadkar efter att ha druckit för mycket. Albumet ”In the end”, byggt kring de demolåtar hon lämnade efter sig, är dock ett värdigt avslut på en vinglig karriär. Det låter snyggt men otroligt daterat, gamla producenten Stephen Street har återanvänt alla sina indiegrepp.

Det som i slutändan gör detta till ett vettigt album är att låtarna håller bra klass och att O’Riordan – som onekligen kunde ta i för mycket – sjunger ovanligt lågmält, fint och nyanserat.

Bästa spår: ”A place I know”

