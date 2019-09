Skivrecension: The Highwomen låter som superstjärnor allihop

Country The Highwomen ”The Highwomen” (Elektra/Warner) Visa mer

Det är inte bara det att Amanda Shires ibland låter exakt som Dolly Parton, det finns något i hela anslaget som om detta kunde varit Dollys nästa projekt efter ”9 to 5”. Samma mix av peppig attityd, retsam humor, vänlig sentimentalitet och omisskännlig hitkänsla.

The Highwomen är fyra sångerskor som tagit namn från countryns mest omhuldade supergrupp The Highwaymen, samt gjort om titellåten ”Highwayman” till ett feministiskt credo för alla tider. I olika konstellationer har de skrivit låtar om allt vad kvinnor kan, och ibland knäcks av. Inklusive ”If she ever leaves me”, där gayikonen Brandi Carlile sjunger en spikrak, lesbisk countrylåt.

Och snarare än ett lättsamt hobbyprojekt låter det som att samtliga inblandade har tagit sina bästa idéer till bordet, och om inte alla var superstjärnor redan så borde de bli det nu.

Bästa spår: ”Redesigning women”, ”Wheels of Laredo”

Läs fler musikrecensioner av Nils Hansson, till exempel om hur Tanya Tucker låter fullkomligt hemma som ärrad countryveteran.